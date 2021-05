Mkhitaryan-Roma, fumata grigia: il giocatore prende tempo, i dubbi dei Friedkin

ALTRE NOTIZIE – Nella serata di ieri era circolata l’indiscrezione della fumata bianca sulla permanenza di Mkhitaryan alla Roma dopo la notizia lanciata da Pedullà, che raccontava come il giocatore si fosse deciso a dire di sì al rinnovo con i giallorossi.

Non sembrano però essere dello stesso avviso i giornali oggi in edicola. Secondo la Gazzetta dello Sport, ma anche Il Romanista, la giornata di ieri si è conclusa con un nulla di fatto: l’attaccante armeno ha informato la dirigenza capitolina di non aver ancora deciso se restare o meno, e che avrà bisogno ancora di qualche altro giorno per decidere.

Getta ancora più ombre La Repubblica, che racconta di dubbi degli stessi Friedkin intorno all’operazione: Mkhitaryan per restare chiede almeno due anni di contratto e un ingaggio di tre milioni di euro a stagione. Cifre che i nuovi proprietari non sembrano disposti a voler investire per un trentaduenne.

Si dovrà ancora attendere qualche giorno per capire il destino di Mkhitaryan: a fine mese scatterebbe il rinnovo automatico con la Roma per un altro anno, e quindi una risposta, in un senso o nell’altro, dovrà arrivare per forza a breve.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Romanista / La Repubblica