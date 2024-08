RITIRO ROMA: doppia seduta per i giallorossi, a parte Paredes. Gli elogi di De Rossi a Dovbyk: “Mamma mia che destro Artem!” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Altra doppia seduta per la squadra giallorossa in questo ritiro inglese che precede l’inizio della stagione ufficiale.

In gruppo Dovbyk (“Mamma mia che destro Artem!“, gli urla De Rossi dopo un cross basso ben eseguito), tornato a pieno regime Baldanzi, l’unico giocatore che si è allenato a parte è Leandro Paredes: l’argentino, ultimo arrivato nel ritiro giallorosso, deve ancora ritrovare la migliore condizione fisica. Presente il direttore sportivo Ghisolfi a bordo campo.

Qui sotto il video pubblicato dalla Roma sui canali social con alcune immagini dell’allenamento odierno.

