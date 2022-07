RITIRO ROMA – Dybala si allena in gruppo, lunga la lista degli assenti. Colloquio tra i Friedkin e Pinto

AS ROMA NEWS – Sorrisi ed entusiasmo ad Albufeira, dove la Roma sta svolgendo gli ultimi giorni del ritiro portoghese, che si concluderà con l’amichevole di sabato sera contro il Nizza.

Grande attesa per Paulo Dybala, che dopo l’allenamento in solitaria del mattino, nel pomeriggio si è visto in campo. Il giocatore è apparso molto sorridente e a suo agio con i nuovi compagni.

Lunga la lista degli assenti: non erano in gruppo Mancini, Cristante, Pellegrini, Spinazzola, Zaniolo, Abraham, Ibanez e Matic. Per loro lavoro differenziato di gestione visti gli impegni dei giorni scorsi.

Da segnalare la presenza a bordo campo sia del general manager Tiago Pinto che dei proprietari del club Dan e Ryan Friedkin. Tra di loro poi un colloquio nel corso della seduta.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini