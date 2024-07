RITIRO ROMA: Dybala torna subito in gruppo, rientrati i nazionali azzurri (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Paulo Dybala è tornato a Trigoria dopo il permesso ottenuto per sposare la sua Oriana ed è subito sceso in campo con i suoi compagni, pronto a dare il massimo per la Roma.

Sono rientrati al Fulvio Bernardini anche i quattro nazionali azzurri (Mancini, Cristante, El Shaarawy e Pellegrini) che hanno lavorato parzialmente con il gruppo nella seduta in campo.

De Rossi dovrà aspettare ancora qualche giorno per avere anche Celik e Paredes di nuovo a disposizione. Sabato altro test, quello contro il Tolosa che si sarebbe dovuto giocare ad Ancona ma che per motivi di ordine pubblico si disputerà a Trigoria, ore 18.

✅ Mercoledì di lavoro In campo anche i nazionali 🇮🇹 Bentornati 💪#ASRoma pic.twitter.com/OFbd92Doip — AS Roma (@OfficialASRoma) July 24, 2024

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

