RITIRO ROMA: Veretout progressivamente in gruppo. Individuale per Cristante, Shomurodov si allenerà in hotel fino all’annuncio

NOTIZIE ROMA CALCIO – Seduta mattutina per la Roma che prosegue il suo ritiro in Portogallo, con i giallorossi che il 4 agosto alle 12 ora italiana (le 11 locali) giocherà contro il Belenenses.

Buone notizie arrivano da Jordan Veretout: il centrocampista francese sta lavorando progressivamente in gruppo, un rientro che procede per gradi proprio per evitare nuove ricadute dopo il problema muscolare che lo sta tormentando.

Rientrato Bryan Cristante, che però oggi svolge una seduta individuale programmata. Non si sta allenando con il gruppo Eldor Shomurodov, che fino a quando non sarà annunciato ufficialmente dalla Roma dovrà allenarsi da solo nella palestra del resort dove alloggia la squadra.

Giallorossi.net – G. Pinoli