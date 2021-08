Koopmeiners: “Situazione snervante, i colloqui con i club sono in svolgimento”. E alla domanda sulla Roma…

AS ROMA NEWS – “Pensavo che sarebbe andato tutto più liscio. Nella mia testa c’è molto da fare. Questa situazione porta stress, perché alla fine ci pensi ogni giorno. Se il trasferimento non avverrà prima dell’inizio della stagione dovrò solo giocare bene e mettere più minuti possibile nelle gambe”.

Sono le parole pronunciate da Teun Koopomeiners, centrocampista olandese che sembra sul punti di lasciare l’AZ Alkmaar per approdare in un club più prestigioso. L’Atalanta sembrava sempre sul punto di chiudere l’affare, ma la fumata bianca tarda ad arrivare. E così ora anche la Roma è tornata a farsi sotto.

“Capisco che la gente pensi che io abbia detto addio al club da tempo, ma soprattutto in questo periodo, contraddistinto dal coronavirus, un addio è vero solo al momento delle firme“, ha proseguito il giocatore. “Come ho detto è una situazione stressante, ma riesco ad essere abbastanza calmo, anche perché sono in una situazione di lusso: l’Az non è un club che voglio lasciare a tutti i costi”.

Poi gli vengono chiesti i nomi dei club che lo vogliono, lui risponde così: “I colloqui sono in pieno svolgimento”. E quando gli vengono fatti i nomi di Atalanta e Roma, lui si limita ad un sorriso e a confermare con un gesto di assenso della testa. Come dire, sì, sono loro le squadre.

Fonte: Gazzetta.it