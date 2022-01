Rivoluzione Roma, anche i big rischiano: Veretout e Zaniolo in bilico

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Nella rivoluzione che ha in mente Mourinho per ricostruire dalle fondamenta una Roma troppo fragile e immatura potrebbe non esserci posto per un paio di big in rosa.

Stando a quanto scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (A. Angeloni), a giugno lo Special One chiede al club ben 4 acquisti di spessore che dovranno formare l’ossatura della squadra: un centrale difensivo, un centrocampista e un esterno alto, che sappia fare anche la seconda punta.

Per un piano così ambizioso servono parecchi soldi, che dovranno essere rintracciati anche dalle cessioni che ci saranno sul mercato in uscita. E a rischiare sono due calciatori che di mercato ne hanno parecchio.

Si tratta di Jordan Veretout, centrocampista col vizio del gol che quest’anno è stato molto discontinuo (anche perchè costretto a giocare praticamente sempre e spesso in ruoli a lui poco congeniali) e Nicolò Zaniolo. Il giovane attaccante giallorosso ha diversi estimatori all’estero, su tutti il Tottenham di Antonio Conte: davanti a una maxi-offerta la Roma e il giocatore potrebbero anche decidere di salutarsi.

