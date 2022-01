Mou, la rivoluzione è iniziata: ecco i nomi da cui ripartire per la costruzione della nuova Roma

AS ROMA NEWS – La rivoluzione è iniziata. A gennaio si stanno solo gettando le basi di un cambiamento che sarà radicale in estate.

I giornali oggi in edicola puntano tutti forte su questo aspetto, indicando anche i nomi di quei giocatori che sono nel mirino della Roma per cambiare volto alla squadra. Mourinho ha fatto chiaramente capire che quasi la metà della rosa non lo convince e l’operazione di potatura è già cominciata.

Via Reynolds (all’Anderlecht), Calafiori (al Genoa), Villar e Borja Mayoral (già finiti al Getafe). Ma l’opera non è ancora conclusa. Da qui ai prossimi 17 giorni di mercato può ancora succedere parecchio.

In bilico ci sono altri tre giocatori: il difensore Marash Kumbulla e due centrocampisti, Amadou Diawara ed Ebrima Darboe. Se qualcuno di questi, o addirittura tutti, dovessero cambiare casacca, il mercato della Roma in entrata sarebbe pronto ad ulteriori scossoni.

I nomi per il presente e per il futuro sono già tracciati: Marcos Senesi, 24 anni, difensore del Feyenoord, Granit Xhaka, ventinovenne, regista dell’Arsenal, Remo Freuler, 29 anni, mediano tuttofare dell’Atalanta, e Filip Kostic, 29 anni, esterno offensivo dell’Eintracht. Calciatori esperti e di carattere. Tutta gente che da un po’ è sotto osservazione di Pinto. Non resta che aspettare.

Fonti: Il Messaggero / Leggo / Gazzetta dello Sport