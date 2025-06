Roma, 70 milioni su Gasp

Qualcosa sta cambiando davvero. Per la prima volta dopo anni, il mercato della Roma sembra nascere non solo dalle occasioni dell’ultima ora, ma da un’idea chiara: quella di Gian Piero Gasperini. Non solo suggestioni, ma scelte ragionate e funzionali al suo modo di intendere il calcio. Non è un caso: quella di avere voce in capitolo sulle scelte tecniche è stata con ogni probabilità una delle condizioni imposte dal tecnico prima di accettare il triennale offerto dai Friedkin. E chissà che proprio su questo punto non sia intervenuto Ranieri in veste di senior advisor.

Le priorità: difesa, esterni, centrocampo e punta

La lista della spesa è già scritta: un difensore centrale, due esterni (uno per lato), almeno un centrocampista e un centravanti. Poi si procederà con altri innesti, in base alle cessioni che Ghisolfi riuscirà a piazzare.

O’Riley, vecchia fiamma di Gasp per il centrocampo

Tra i nomi più caldi per la mediana c’è Matt O’Riley, centrocampista del Brighton che Gasperini aveva già adocchiato ai tempi dell’Atalanta. Un anno fa era a un passo da Bergamo, poi il blitz degli inglesi da 30 milioni. Oggi il suo profilo torna d’attualità: fisico importante, qualità e quantità, tempi d’inserimento, e quella capacità di giocare vicino alla porta che ricorda da vicino McTominay.

Nel 2022/23, al Celtic, ha chiuso con 13 gol e 11 assist: numeri da trequartista moderno. Il prezzo? Almeno 25 milioni, ma la Roma punta su una formula creativa — prestito oneroso con obbligo di riscatto e pagamento dilazionato — per superare i vincoli del settlement agreement UEFA. O’Riley gradisce la destinazione e il feeling con Gasperini è già collaudato.

Esterni nel mirino: De Cuyper, Vagiannidis e Zortea

Per la fascia sinistra piace Maxim De Cuyper, laterale del Bruges (club che ha in rosa anche il difensore Ordóñez, altro nome seguito). Il belga ha chiuso la stagione con 4 gol e 7 assist, collezionando 10 presenze in nazionale. Costa intorno ai 20 milioni, e la Roma ha già avviato i contatti con l’entourage.

A destra si lavora su due piste. La prima porta a Giorgos Vagiannidis del Panathinaikos: valutazione tra i 10 e i 12 milioni, ma c’è la concorrenza dello Sporting Lisbona, già respinto con un’offerta da 8 milioni. L’alternativa è Nadir Zortea, reduce da un’ottima annata a Cagliari con 6 reti all’attivo. Gasp lo conosce bene: lo ha avuto a Bergamo, salvo lasciarlo andare per fargli fare esperienza. “Il mister mi stima, me lo ha sempre detto. Gli devo molto”, ha raccontato il terzino qualche tempo fa.

Un progetto (finalmente) tecnico

Insomma, Gasperini non vuole solo una squadra, ma la sua squadra. I profili seguiti non sono casuali: funzionali, abituati a un certo tipo di gioco e con margini di crescita. La Roma vuole costruire un’identità chiara, e il mercato – stavolta – sembra andare nella direzione giusta.

Fonte: Corriere dello Sport