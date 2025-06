Roma, rivoluzione giovane: Gasperini riparte dai talenti di casa

La Roma di Gian Piero Gasperini è pronta a rinascere all’insegna della gioventù. Più che un semplice cambio tecnico, a Trigoria si prepara una rifondazione strutturale, con una filosofia precisa: puntare su un presente costruito per il futuro. Il nuovo allenatore giallorosso, da sempre maestro nel far esplodere giovani talenti, troverà terreno fertile in una rosa dal volto sempre più giovane.

Soulé punto cardine

Il nome cerchiato in rosso da Gasperini è quello di Matías Soulé. Classe 2003, sbarcato la scorsa estate dalla Juventus per 30 milioni, dopo un inizio incerto ha conquistato tutti nella seconda parte di stagione. Estro, dribbling e visione: per Gasp può diventare ciò che furono Ilicic e Malinovskyi all’Atalanta, cioè l’uomo in grado di spaccare le partite tra le linee. L’idea è farne un perno del tridente.

Svilar resta, rinnovo in arrivo

Tra le certezze, Mile Svilar: miglior portiere della Serie A 2024/25, a soli 25 anni è già una garanzia. La Roma è pronta a blindarlo con un rinnovo da 3 milioni netti più bonus. Per Gasp è un punto fermo del nuovo corso romanista.

Koné e N’Dicka, basi solide

A centrocampo, Manu Koné incarna il prototipo del mediano moderno: dinamico, aggressivo e già dominante nei numeri. In difesa, Evan N’Dicka ha chiuso la stagione da “iron man” senza saltare un minuto. Per lui porte blindate: si parte da 40 milioni per intavolare qualsiasi discorso con la Premier.

Il banco di prova? I talenti di casa

La vera scommessa, però, sarà far crescere i giovani del vivaio. Tommaso Baldanzi, talento tecnico ma ancora da incasellare tatticamente, ha bisogno di fiducia e di un ruolo preciso. Niccolò Pisilli, dopo la vetrina con De Rossi e qualche mese in ombra, potrebbe diventare un titolare sotto la guida di Gasperini, che ne apprezza intelligenza e gamba. Da seguire anche gli ultimi arrivati, Rensch e Salah-Eddine, in cerca della definitiva consacrazione.

Fonte: Corriere della Sera