Koné a tutto Gasp: garanzia al centro

A Trigoria, nella Roma che Gasperini sta iniziando a modellare, c’è almeno una certezza: Manu Koné. Il centrocampista francese è stato uno dei migliori della scorsa stagione, per rendimento e continuità. I numeri parlano da soli: primo giallorosso per palloni intercettati (59), rubati (52) e per duelli vinti (176).

Un mix di dinamismo, forza fisica e intelligenza tattica che ha subito conquistato Gasp, pronto a costruire il nuovo centrocampo a partire da lui. Il problema, però, è il mercato. Secondo Il Messaggero, su Koné ci sono gli occhi di mezza Europa: PSG e Borussia Dortmund in testa. Ghisolfi resiste, ma davanti a offerte da 30-35 milioni potrebbe vacillare: la Roma lo aveva pagato 18 più 2 di bonus meno di un anno fa, oggi vale almeno il doppio.

In ogni caso, al momento resta un punto fermo e sarà il nuovo tecnico a scolpirlo secondo il suo 3-4-2-1, magari in coppia con Cristante, che con il suo finale di stagione ha convinto a restare al centro del progetto. Serve però un altro titolare in mezzo, per non spremere sempre gli stessi.

Il profilo ideale è quello di Matt O’Riley, ex Celtic oggi al Brighton, che Gasperini aveva già adocchiato ai tempi di Bergamo. Il danese costa meno di un anno fa: si può chiudere a 25 milioni.

