Roma a caccia di gol per il salto di qualità: per Zaniolo e Abraham è l’ora delle risposte

AS ROMA NEWS – Il salto di qualità tanto atteso tarda ad arrivare. La stagione della Roma continua ad andare in altalena, tra risultati che fanno ben sperare ad altri decisamente deludenti. E se è vero che la differenza tra una grande squadra e una che non lo è sta nella continuità, i giallorossi non possono ancora definirsi una big.

Eppure a inizio campionato tutti si aspettavano altro da questa squadra, che aveva concluso la stagione in crescendo, culminata con il trionfo in Conference League. Mou era riuscito a dare un’identità alla Roma, e i Friedkin lo hanno accontentato nonostante i limiti imposti dal Fair Play Finanziario con un mercato di alto profilo.

La permanenza di tutti i giocatori migliori e gli arrivi di grandi acquisti come Matic, Wijnaldum, Belotti e Dybala, avevano fatto pensare che la squadra fosse definitivamente pronta per il salto di qualità. Ma l’infortunio di Gini ha scalfito l’entusiasmo iniziale del gruppo, che ha perso un giocatore fondamentale in mezzo al campo, lì dove si forma l’anima di una squadra.

E se Dybala si è calato perfettamente nel ruolo di trascinatore e leader tecnico della squadra, alla Roma di contro sono cominciate a mancare le certezze che aveva già in rosa. Abraham, attaccante che sembrava destinato a esplodere definitivamente dopo una stagione esaltante, si è pericolosamente involuto.

E anche Zaniolo, partito a razzo, sembra aver perso lo smalto iniziale dopo quell’infortunio alla spalla che lo ha fermato proprio sul più bello. Due giocatori che dovrebbero fare la differenza in attacco e che invece faticano terribilmente a incidere. Gli altri colleghi di reparto per ora stentano come loro: Belotti ha pagato la forma iniziale, e solo adesso sembra essersi messo al passo dei compagni, mentre El Shaarawy (fermo a zero gol) è stato limitato dal solito infortunio muscolare ed è ancora lontano dalla condizione migliore.

I problemi dell’attacco sembrano essere per lo più fisici, ad eccezione di Abraham, che sembra aver perso convinzione e quell’entusiasmo che lo aveva caratterizzato in positivo la scorsa stagione. Domani contro il Lecce sia lui che Zaniolo avranno un’altra ghiotta occasione per sbloccarsi. E’ necessario che questi due giocatori comincino davvero a fare la differenza sotto forma di assist e gol. La Roma ne ha un disperato bisogno.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini