A Roma è già festa: cena tra Mou, squadra e i Friedkin. L’abbraccio dei tifosi al presidente (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Una cena per festeggiare le mille panchine di Josè Mouinho a cui partecipano anche giocatori e i proprietari del club fa accorrere centinaia di tifosi.

Sono bastate le tre vittorie in campionato e il play off di Conference League superato per scatenare già l’euforia della piazza, fomentata dall’arrivo dello Special One sulla panchina della Roma e da una campagna acquisti tra le più dispendiose d’Europa.

La cena è l’occasione per Mourinho di lasciarsi andare anche a un discorso ai presenti (il locale, un ristorante in zona Aurelia è stato affittato per intero dai Friedkin). Pellegrini e Mancini, capitano e vice, hanno regalato una maglia speciale al tecnico portoghese, che ha ricambiato il bel gesto con un abbraccio.

Ma il momento più emozionante è stato quando ha risuonato l’inno “Roma, Roma, Roma”, con tutti i presenti che hanno fatto partire la classica sciarpata, sia i giocatori che dei tifosi fuori dal locale, momento che Mourinho che ha voluto riprendere con il suo cellulare.

Intanto fuori si erano assiepati centinaia di romanisti, in attesa che la festa finisse per poter stringersi in un abbraccio a giocatori e allenatore. E la sorpresa più grande è stata vedere uscire dal locale loro due, Dan e Ryan Friedkin, presidenti del club che fino a ieri hanno accuratamente evitato di finire sotto ai riflettori dei media. Ryan indossava ancora una sciarpa della Roma al collo, mentre il padre ha sfoggiato pollice alto davanti all’affetto dei tifosi.

L’entusiasmo della gente è alle stelle: la Roma, dopo tre partite, è in testa al campionato. Domenica c’è il Verona ancora fermo a zero punti da affrontare, e la cavalcata può continuare. Prima però testa alla Conference, con il CSKA Sofia che domani sarà di scena all’Olimpico. Tutto esaurito, a conferma di come il tifoso romanista sia tornato a crederci.

Giallorossi.net – F. Turacciolo