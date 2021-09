Mourinho, la luna di miele non è per tutti: Villar è il primo caso

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si può essere vittime del tiki taka? Si, nel caso di Gonzalo Villar, passato, in poche settimane, dall’essere il pupillo di Fonseca, al diventare uno scarto per Mourinho, scrive oggi La Repubblica (F. Ferrazza).

Il centrocampista ideale per il tecnico somiglia più a Xhaka o Matic. Lo spagnolo soffre questa situazione, sui social ha dato segnali di disagio rispondendo a delle critiche, riuscendo a digerire a fatica il fatto di esser passato da ben 59 partite disputate in diciotto mesi, alla tribuna di Salerno.

Mourinho ha invece sperato di riuscire a vendere sia lo spagnolo, sia Diawara per poter tornare sul mercato e avere un nuovo mediano. Tutto è rinviato a gennaio, quando il discorso del centrocampo da cambiare tornerà d’attualità.

Fonte: La Repubblica