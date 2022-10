Roma a Siviglia, è bivio Europa

AS ROMA NEWS – Se in campionato la Roma ha ancora tutte le carte da giocarsi, trovandosi a soli 4 punti da un Napoli che sembra essere diventato imbattibile, in Europa per i giallorossi sembra essere già arrivato il momento della verità.

Il girone C sembrava alla portata dei giallorossi, ma la sconfitta contro il Ludogorets all’esordio ha messo maledettamente in salita il discorso qualificazione, complicato ulteriormente dal ko immeritato contro il Betis di una settimana fa all’Olimpico.

Il primo posto ormai è una chimera, ma anche il secondo è in bilico: tutto o quasi dipenderà dalla partita di questa sera. Una sconfitta significherebbe per la Roma una probabile prematura eliminazione dall’Europa League, con conseguente “retrocessione” in Conference.

Ecco perchè Mou si aspetta una prestazione di livello dai suoi ragazzi. Passando stasera al Benito Villamarin, la Roma vendicherebbe il ko di giovedì scorso e terrebbe ancora aperte le chance di raggiungere i sedicesimi di finale, che varrebbero lo scontro preliminare contro una delle squadre che scenderanno dalla Champions. Con un pareggio invece i giallorossi sarebbero poi costretti a battere Ludogorets (all’Olimpico) e Helsinki (in Finlandia) per qualificarsi come seconda.

Insomma, il girone è ormai complicato, e la Roma dovrà correre veloce nelle prossime tre partite se non vuole rischiare di giocarsi di nuovo la Conference League già vinta un anno fa. L’alternativa? Arrivare quarti e dire subito addio all’Europa e alle fatiche che comporta, per concentrarsi unicamente sul campionato. Un’ipotesi estrema che (per il momento) Mou non vuole nemmeno considerare.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini