Mou punta sull’attacco pesante per battere il Betis

AS ROMA NEWS – Mourinho si gioca la carta dell’attacco pesante per battere il Betis, vendicare la sconfitta di una settimana fa davanti ai propri tifosi e tenere ancora aperto il discorso qualificazione in Europa League.

La formazione, secondo quello che ipotizzano oggi tutti i principali quotidiani, sembra già scritta: in campo l’undici migliore, con Smalling in mezzo alla difesa, Matic e Cristante a centrocampo, Pellegrini a fare da raccordo con l’attacco che sarà formato da Belotti e Abraham.

Sulle fasce confermati, anche per mancanza di alternative, Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra. Ennesima panchina per Camara, che farà compagnia al baby Cassano, convocato da Mou viste le assenze di Dybala e Zaniolo.

Questo dunque il probabile undici per stasera: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Abraham, Belotti.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / Corriere dello Sport / La Repubblica