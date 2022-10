Dybala, i giornali svelano l’entità della lesione: tra il 2° e il 3° grado. Possibile ricorso ai fattori di crescita per esserci al Mondiale

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sembra essere più grave del previsto l’infortunio muscolare capitato a Paulo Dybala in occasione di quel rigore tirato contro il Lecce, che ha comunque portato tre punti per la Roma.

Ieri il club giallorosso ha emesso una nota nella quale si parlava di lesione al retto femorale, senza però specificare l’entità della lesione. Questo perchè, scrivono oggi i giornali, si è cercato di contenere l’eco della notizia in Argentina.

In realtà, rivelano oggi diversi quotidiani tra cui Gazzetta dello Sport, la lesione sarebbe tra il secondo e il terzo grado. Per questo lo stop di Dybala sarà di circa 5-6 settimane.

Con la Roma lo rivedremo solo nel 2023, mentre il giocatore farà di tutto per esserci al Mondiale in Qatar: non è escluso, tra l’altro, neppure che la Joya ricorra ai fattori di crescita, come fanno in tanti, visto che questo potrebbe aiutarlo ad abbreviare l’assenza.

