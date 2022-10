“ON AIR!” – CORSI: “A Mou comincia a stare stretta la Roma”, ROSSI: “Il Betis? Sono scettico, mi prenderei volentieri un pari”, PIACENTINI: “Dybala farà di tutto per tornare in campo per il Sassuolo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “E’ ora di tirare fuori la grinta e evitare una nuova vergogna per i tifosi della Roma. Mourinho ieri ha cominciato la conferenza dicendo che non voleva recriminare nulla, e poi ha recriminato tutto…Mi viene da ridere, ma fa bene e devono comprargli i giocatori a dicembre se vogliono ancora Mourinho. Altrimenti siamo agli sgoccioli. Io non vorrei che vada a finire così. C’è stata anche la sfortuna per via degli infortuni di Wijnaldum e Dybala, che si è aggiunta a qualche buca del direttore con giocatori che non servono a niente… Adesso a Mou comincia a stargli stretta la Roma, e lo capisco da quello che dice…”

David Rossi (Rete Sport): “Stasera l’obiettivo è di uscire con dei punti dal campo del Betis altrimenti, a meno di un suicidio del Ludogorets contro l’Helsinki, la Roma sarebbe quasi certamente eliminata dall’Europa League. Ma se non siamo riusciti a battere in casa il Betis con Dybala e Zaniolo, perchè dovremmo farlo stasera? Io sono piuttosto scettico, mi prenderei molto volentieri un bel pareggio. Sono scettico perchè la Roma ha un certo rendimento quando affronta squadre di un certo tipo, e purtroppo di questo certo tipo è proprio il Betis, che gioca col sottopunta, sul palleggio e sulla tecnica…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La priorità di Dybala penso sia giocare il Mondiale, e andarlo a fare senza fare più un minuto con la Roma mi sembra un rischio anche per lui. Penso che lui voglia tornare in campo con la Roma prima della pausa per dimostrare di essere in grado di giocare. Io penso che lui si senta in bilico con Scaloni, se avesse il posto sicuro staremmo qui a parlare nel nulla. Siccome non ce l’ha, credo che farà di tutto per provare a tornare per l’ultima contro il Sassuolo per dimostrare di essere pronto per il Mondiale…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Dybala non deve andare al Mondiale perchè stipendiato dalla Roma? C’è un terzo incomodo che in tanti dimenticano, che è il giocatore stesso. Se il calciatore vuole andare, va, c’è poco da fare… Le parole di Mou sulla squadra che fa il contrario di quello che dice? A me l’ultima cosa che mi viene da pensare è che la squadra sia contro l’allenatore. Per me il problema è principalmente legato alla forma dei giocatori. Ma può darsi che anche Mou debba cogliere sfumature diverse nel metterli in campo…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Dybala vuole andare al Mondiale, la sua rincorsa al recupero è volta a quello. Per la partita di stasera ci sono pochi dubbi, le scelte sono quasi obbligate sulla formazione di oggi. C’è la possibilità di vedere Abraham e Belotti insieme dall’inizio, o il ritorno di El Shaarawy. La Roma è preoccupata per Smalling: l’inglese sta vivendo un momento di grazia e di continuità, ma andrebbe preservato….”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Tutti i giornali oggi mettono la stessa formazione, con Pellegrini alle spalle di Abraham e Belotti. Le cose sono due: o Mou in camera caritatis ha dato la formazione a qualche giornalista e poi se la sono spartita, oppure sono andati a intuito e allora possono anche sbagliare. Io ad esempio il nome di El Shaarawy non lo butterei nell’immondizia, potrebbe essere una soluzione. E ieri nella rifinitura è stato provato anche Shomurodov…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mi aspetto una partita attenta dalla Roma contro una squadra che soprattutto in casa ti può mettere in grande difficoltà. Intanto vediamo la formazione, ma devi vincere per passare il girone. E sarà difficile. Io penso che sarà una partita molto complicata… Giocare con due punte? Per me è stato tutto molto più semplice, quindi non escludo che possano giocare Abraham e Belotti insieme. Basta un po’ di intelligenza e un po’ di sacrificio…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Mourinho si mette sempre nella posizione più scomoda. Quando parla di squadra meno ricca, vuole sottolineare come al solito di non avere l’organico delle top europee. Senza Dybala poi è ancora più dura. La Roma in classifica è lì per merito di Dybala. Ora ci sono tante partite decisive prima della sosta, e la Roma non deve perdere contatto con il vertice. Può riuscirci. Per me è più importante la partita di lunedì contro la Samp. Il girone di Europa League si è messo male, e se io Roma devo scegliere tra andare avanti in Coppa o restare attaccato alle prime in campionato, io punterei sul campionato…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Stasera per la Roma c’è l’occasione di dimostrare che anche senza un giocatore importante come Dybala la squadra può esprimere un certo tipo di calcio. La Roma ha possibilità di stare ancora in Coppa e non sono d’accordo con chi pensa che si debba mettere da parte una competizione europea per pensare al campionato. La Roma ha un organico a disposizione e può accrescere l’autostima e il valore dei giocatori in rosa…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mourinho è così, se la canta e se la suona. Il ragionamento che fa sui ricchi e i meno poveri è giusto, non si può negare, ma poi vedi che la Roma stasera gioca con una formazione che è il massimo che può fare: giocano tutti. Non ci sono Dybala, Zaniolo e Wijnaldum, ma gli altri giocano tutti. E poi ti trovi domenica ad affrontare partite che diventano difficili per questo motivo qui…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!