Roma, adesso è l’ora di Belotti

AS ROMA NEWS – Dopo Wijnaldum, ufficializzato ieri, è il momento di Belotti. L’attaccante ed ex capitano del Torino ha deciso: vestirà la maglia della Roma.

Ancora una volta decisiva la telefonata di Mourinho, che ha convinto il centravanti a rifiutare tutte le altre offerte (Valencia su tutte) per giocarsi le sue chance in giallorosso. Da vice Abraham, ma anche in tandem con l’inglese in quelle partite dove sarà necessario creare densità nell’area avversaria.

Il Gallo ha dato la parola ai giallorossi, accettando il contratto triennale proposto da Tiago Pinto. Ora è solo il momento di attendere la cessione di Shomurodov, che sembra ormai a un passo dal Bologna: gli emiliani dovrebbero essersi convinti ad accettare l’inserimento dell’obbligo di riscatto a 11 milioni di euro.

Non appena l’attaccante uzbeko lascerà Trigoria, farà il suo ingresso Belotti. Il club capitolino spera di poter presentare l’attaccante ai tifosi in occasione di Roma-Shakhtar, ma difficilmente tutti i tasselli andranno a posto prima di domani sera.

Fonti: Corriere della Sera / Il Messaggero / Il Tempo