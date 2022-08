Caccia al difensore: Zagadou balza in pole, scendono Bailly e Ndicka

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Questa ultima parte del mercato giallorosso sarà caratterizzato dalla caccia al difensore centrale da aggiungere nella rosa a disposizione di Mourinho.

Senza cessioni (Ibanez e Kumbulla in vetrina) difficilmente arriverà un rinforzo che comporterà un esborso economico importante. Per questo Tiago Pinto cerca un’altra soluzione in prestito o a parametro zero.

Stando a quanto scrive oggi La Repubblica (A. Di Carlo), in pole adesso è tornato prepotentemente Zagadou, svincolato dopo l’esperienza al Borussia Dortmund. Nuovi e più approfonditi contatti per il difensore mancino, che per potenzialità fisiche e tecniche potrebbe rappresentare una buona occasione.

Perde quota invece Bailly, con la Roma che fa sapere di non essere interessata alla formula proposta dal Manchester United, che vorrebbe un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Secondo Il Tempo (A. Austini) non decolla nemmeno la pista che porta a Ndicka, un nome che non scalda per caratteristiche tecniche.

Fonti: La Repubblica / Il Tempo