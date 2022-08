Wijnaldum subito in gruppo: allenamento, sudore e sorrisi per il nuovo acquisto (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Subito in gruppo. Georginio Wijnaldum, ultimo arrivato della sorprendente campagna acquisti targata Friedkin e Tiago Pinto, oggi ha lavorato con il resto dei compagni.

Il caldo a Trigoria era asfissiante, ma nonostante questo la squadra ha lavorato a ritmi alti: esercizi atletici e tattici, tanto pallone. Ancora a parte Nicola Zalewski, che domani contro lo Shakhtar non dovrebbe esserci per via del problema alla caviglia.

Regolarmente in gruppo invece Paulo Dybala, l’altra stella di questo mercato giallorosso. Wijnaldum ha svolto tutta la seduta senza problemi, sfoggiando il suo consueto sorriso.

💪 ll primo allenamento di Gini Wijnaldum con i compagni 🟨🟥#ASRoma pic.twitter.com/CWORbmLisP — AS Roma (@OfficialASRoma) August 6, 2022



Domani sera passerella per il calciatore, che sarà presentato al pubblico dell’Olimpico. E chissà che Mou non gli conceda anche qualche minuto contro gli ucraini dello Shaktar. Molto probabile che domani lo Special One riparta dal consueto modulo che prevede in campo sia Dybala che Zaniolo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini