CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 15:40 – SENESI, NIENTE ROMA: E’ A UN PASSO DAL BOURNEMOUTH – Per mesi Marcos Senesi (25) è stato un obiettivo concreto per la difesa dalla Roma, ora, il difensore argentino del Feyenoord è ad un passo dal Bournemouth. Il club inglese ha trovato l’accordo con il calciatore, ma manca ancora quello tra i due club. (Repubblica.it)

Ore 15:00 – BELOTTI, OFFERTO UN TRIENNALE DAI WOLVES– Il Wolverhampton ha offerto a Belotti (28) un contratto triennale da 3 milioni e mezzo più bonus. L’attaccante ha preso tempo e aspetta la mossa decisiva della Roma che sta trattando la cessione di Eldor Shomurodov per liberare un posto in attacco. (Tuttomercatoweb.com)

Ore 13:10 – VILLAR ALLA SAMPDORIA, E’ FATTA – Dopo le diverse voci di mercato che lo hanno riguardato, è arrivata la fumata bianca per Gonzalo Villar (24) alla Sampdoria.. Il centrocampista spagnolo lascia dunque la Roma e si trasferisce a Genova in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Manca dunque solo l’annuncio ufficiale da parte dei club. (Sky Sport)

Ore 11:00 – SOLBAKKEN, LA ROMA ANCORA IN CORSA – Si erano spente le voci che volevano un approdo alla Roma di Ola Solbakken (23), attaccante del Bodo/Glimt. Le possibilità di vederlo vestire la maglia della Roma non sono però del tutto tramontate. Il giocatore vuole diventare un calciatore giallorosso e le offerte fattegli pervenire finora da parte di altri club – Napoli e Eintracht Francoforte su tutti – non hanno prodotto la proverbiale fumata bianca. (La Repubblica)

Ore 10:30 – DIFENSORE, IN CALO LE QUOTAZIONI DI BAILLY E NDICKA – Per la difesa si valutano diversi profili, con Bailly (28) che perde quota e Ndicka (23) che non convince per caratteristiche tecniche. (Il Tempo)

Ore 9:00 – PRESO IL BABY PORTIERE MARIN – Affare per il futuro: sbarca a Trigoria il portiere brasiliano classe 2006 Renato Bellucci Marin (16). (Il Tempo)

