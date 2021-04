ROMA-AJAX 1-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ce l’ha fatta. All’Olimpico finisce uno a uno contro un Ajax battagliero ma poco pericoloso. La squadra giallorossa soffre, sbanda ma regge e dopo il gol di Brobbey segna la rete dell’uno a uno con Dzeko.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Olimpico nel match di ritorno dei quarti di finale dell’Europa League:

Pau Lopez 5,5 – Troppi errori clamorosi coi piedi, così diventa difficile riuscire a difenderlo.

Mancini 6 – Stasera Neres è un avversario molto più ostico di quello visto all’andata. E anche nella ripresa contro Tadic soffre parecchio. Ma se la cava con le unghie e con i denti.

Cristante 6,5 – Sempre tempestivo e ben posizionato in mezzo alla difesa. L’unica sbavatura in occasione del gol del velocissimo Brobbey, Per il resto partita di spessore.

Ibanez 6,5 – Alterna erroracci in fase di appoggio a ottime chiusure difensive. Nella ripresa però è decisivo con la sua velocità, salendo in cattedra.

Karsdorp 6 – Soffre tantissimo contro avversari particolarmente veloci e bravi nell’uno contro uno. Ma non sfigura.

Diawara 6,5 – Fa legna in mezzo al campo, correndo per sei. Salva un gol di Klassen nel primo tempo con un intervento provvidenziale.

Veretout 6 – Fa la sua parte dando un pizzico di qualità alle giocate della mediana giallorossa. Nella ripresa è costretto anche a fare il terzino, e lui svolge il compito egregiamente.

Calafiori 7 – Decisivo in questa vittoria storica. Attacca con efficacia, trovando anche la giocata giusta per il gol di Dzeko. Bravo. Dall’80’ Villar 6 – Entra in campo con la testa giusta, congelando la palla.

Pellegrini 6,5 – Cerca di caricarsi la squadra sulle spalle, ma ci riesce solo a metà nella prima parte di gara. Cresce nella ripresa, e nel finale diventa preziosissimo.

Mkhitaryan 6,5 – Corre tantissimo, dando una mano preziosa alla mediana. Bravissimo a lanciare Calafiori in occasione dell’azione dell’uno a uno. Dall’87’ Pedro sv.

Dzeko 7,5 – La squadra si appoggia a lui continuamente, Edin si sacrifica e lotta su ogni pallone da grande leader. Poi timbra il cartellino, lanciando la Roma verso la semifinale. Dal 80′ Borja Mayoral 6,5 – Grande ingresso in campo, lotta su ogni pallone e lo fa con qualità

PAULO FONSECA 6,5 – La sua Roma raggiunge un grande traguardo. Stasera la squadra non ha brillato, troppo passiva fino al gol di Brobbey. Poi la reazione e il pareggio che ci fa volare in semifinale.

Giallorossi.net – A. Fiorini