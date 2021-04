VERETOUT: “Abbiamo dimostrato di essere forti. Fonseca ci ha aiutato molto dalla panchina”

AS ROMA NEWS – Jordan Veretout parla a Sky Sport al termine del match giocato contro l’Ajax, gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena giocata all’Olimpico:

Come siete riusciti a restare in partita?

“Sapevamo che l’Ajax sarebbe venuto per fare la partita, abbiamo giocato bene difensivamente. Potevamo fare meglio, ma con questo atteggiamento possiamo fare bene”.

La semifinale contro il Manchester United?

“Ci siamo qualificati ed è importante per tutti, ci dà fiducia. Dobbiamo rimanere tranquilli, però siamo contenti della qualificazione”.

Come avevate preparato la partita?

“All’Ajax piace giocare dentro le linee, il mister ci ha chiesto di essere corti e penso che abbiamo fatto bene. Loro ci hanno messo in difficoltà, siamo un gruppo forte e siamo felici per la vittoria. Abbiamo avuto un atteggiamento molto importante”.

Cos’ha di speciale Fonseca?

“Fonseca ha dato tutto dalla panchina, si vede che volevamo vincere. Ci ha incoraggiato e ci ha aiutato molto”.

JORDAN VERETOUT A ROMA TV

Il match?

“Volevamo la qualificazione, sapevamo che sarebbe stato difficile, loro sono forti, ma abbiamo dimostrato che possiamo fare belle cose tutti insieme. Abbiamo ottenuto una qualificazione di squadra”.

Avete saputo soffrire.

“Come prima cosa dovevamo difendere bene. Potevamo far meglio una volta recuperata palla, ma abbiamo avuto un buon atteggiamento e fatto una buona partita”.

Avete incontrato grandi squadre.

“Quando incontriamo squadre forti dobbiamo alzare il livello. Oggi abbiamo giocato contro una grande squadra e abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, meritiamo la qualificazione”.