Roma al futuro: si decide sui riscatti

AS ROMA NEWS – Da Llorente ad Azmoun, passando per Huijsen e Lukaku. La Roma in estate dovrà decidere cosa fare dei tanti calciatori arrivati in prestito e che a fine stagione saluteranno se il club non tirerà fuori i soldi per il loro acquisto a titolo definitivo. Le prossime settimane saranno decisive in tal senso, a partire dalla sfida da dentro o fuori di giovedì contro il Feyenoord, con i calciatori che dovranno convincere il club a puntare ancora su di loro.

La decisione sarà presa di concerto dal prossimo allenatore (la conferma di De Rossi non è più così improbabile) e dal nuovo direttore sportivo, il cui annuncio però tarda ad arrivare. Il placet finale però spetterà ai Friedkin, che hanno intenzione di dare una sforbiciata al monte ingaggi della Roma. Più difficile la permanenza di Kristensen, arrivato in prestito secco: il club non ha intenzione di discutere il suo acquisto.

Quasi scontata invece la permanenza di Llorente, arrivato in prestito secco: col Leeds però è stato pattuito un riscatto a 5 milioni di euro, soldi che la Roma sembra intenzionata a spendere per trattenerlo in giallorosso ed eventualmente rivenderlo in caso di offerta vantaggiosa. Più complicato trattare con la Juve per Huijsen: i giallorossi vorrebbero puntare a un prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di euro, formula che non convince i bianconeri. Se ne riparlerà più avanti.

In attacco è quasi impossibile pensare a un futuro in giallorosso di Romelu Lukaku: tra cartellino (oltre 40 milioni) e ingaggio, l’investimento sarebbe monstre per un giocatore over 30. La Roma punta invece a rilanciare Tammy Abraham, patrimonio che va rivalorizzato dopo il lungo infortunio dell’inglese.

A fare coppia con l’ex Chelsea potrebbe essere Sardar Azmoun: l’iraniano ha conquistato tutti, pubblico, squadra, allenatore. La Roma vorrebbe tenerlo, ma dovrebbe versare 12,5 milioni di euro per riscattarlo dal Bayer Leverkusen. I tedeschi non ci puntano, ma vogliono comunque monetizzare la cessione di un giocatore che ha mercato e non sembrano così intenzionati a fare sconti.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo / La Repubblica

