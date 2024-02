Con Ndicka e Smalling cambia la difesa: Mancini si sposta a destra

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La difesa giallorossa vive un momento di “pienone” dopo il periodo di magra di qualche settimana fa. Il recupero di Smalling e il rientro di Ndicka, unito all’acquisto di Dean Huijsen, spinge De Rossi a ripensare alla retroguardia titolare.

Quando l’inglese tornerà a pieno regime, il tecnico ha intenzione di riaffidargli le chiavi della difensa romanista. Al suo fianco Evan Ndicka, fresco vincitore della coppa d’Africa e miglior centrale della competizione: l’ivoriano è uno dei pochi acquisti della Roma il cui valore sul mercato si sta impennando.

Le riserve a quel punto sarebbero addirittura tre: Llorente, Huijsen e Gianluca Mancini. Ma tenere fuori l’azzurro sarebbe impensabile. Ecco perchè De Rossi sta pensando a un cambio, passando dalla difesa a quattro a una a “tre e mezzo”, con l’ex Atalanta schierato a destra al posto di Karsdorp, con Angelino a sinistra.

Una soluzione più conservativa che potrebbe essere attuata per difendere un risultato o quando la partita presenterà difficoltà o insidie tali da richiedere questo cambio. Intanto domani sera contro il Feyenoord Mancini giocherà ancora centrale, al suo fianco uno tra Llorente e Ndicka, tornato ieri ad allenarsi in gruppo. Per Smalling invece il rodaggio non è ancora finito.

Fonte: Il Messaggero

