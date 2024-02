AS Roma, ufficiale l’interruzione del rapporto lavorativo con Pietrafesa: al suo posto Castaldi ad interim (COMUNICATO)

AS ROMA NOTIZIE – Dopo circa una settimana dall’uscita della notizia, ora è arrivata anche l’ufficialità: la Roma e Luca Pietrafesa, capo della comunicazione del club dal 2016, hanno interrotto il proprio rapporto lavorativo.

Il suo ruolo sarà momentaneamente assunto da Gianni Castaldi. Questa la nota del club apparsa sul sito ufficiale del club capitolino:

“La AS Roma informa che il rapporto lavorativo tra il Gruppo AS Roma e il Dott. Luca Pietrafesa è giunto al termine a decorrere dalla data odierna. Inoltre, la AS Roma comunica che il Dott. Gianni Castaldi assumerà ad interim le relative funzioni“.

Fonte: asroma.com