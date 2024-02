“ON AIR!” – FERRAZZA: “Cessione agli arabi? Friedkin si è accorto che fare lo stadio è quasi impossibile”, MORONI: “Ora Paredes non lo cambierei con nessuno”, FOCOLARI: “Mourinho al Napoli? Farebbe disastri come a Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Ho la sensazione che De Rossi sia uno molto minuzioso, si guarda le partite e le smembra, Feyenoord-Roma se lo sarà guardata 500 volte…Gli olandesi? L’ultima volta che ha vinto fuori casa in Europa risale a 5 anni fa…mi si è gelato il sangue quando ho letto questa statistica…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Percentuale del passaggio del turno della Roma domani? Per me il 51%… Rispetto all’andata mi è aumentato l’ottimismo, ero sicuro che stavolta il Feyenoord ci avrebbe fatto fuori anche per un discorso di probabilità, visto che in questi anni abbiamo sempre vinto noi. Percentuale del rinnovo di De Rossi? Per me ha dimostrato più di quanto doveva. A oggi darei il 50% di possibilità di rinnovo…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Paredes fino a qualche settimana fa lo avrei dato via per prendere un regista vero, adesso invece non lo cambierei con nessuno. Bove mi piace come il pane, e lo voglio utilizzato a rotazione, ma ora non mi sembra più la carta della disperazione. Ora non c’è bisogno di arare il campo, ma di far girare il pallone…Belotti? Se segna resta a Firenze, se gioca male non penso che lo riprenderemo noi, per questo penso che non sarà più un giocatore della Roma…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Huijsen non è tuo, quindi che fai? De Rossi farà rotazioni, ma io penso che De Rossi vorrà dare spazio a Ndicka che è tuo e che prima della partenza per la Costa d’Avorio aveva dato dei segnali importanti di crescita. Tenere sia Dybala che Lukaku? Nella Roma di oggi nulla è impossibile, ma siccome sono tanti gli interventi che dovrai fare… La differenza netta che c’è tra i due giocatori è che il primo è tuo, e avresti da guadagnarci da un’eventuale cessione, il secondo no, e per comprarlo dovresti investire tanti soldi…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Dentro la Roma c’è una situazione stranissima, cose che non mi quadrano…Tutti sti interim non li capisco…perchè nella Roma stanno tutti a interim? Qua le cose sono due: o i Friedkin stanno vendendo oppure fa la botta da matto e ci mette i soldi…A noi ci dicono da tempo che la Roma sta vendendo agli arabi, anche una persona abbastanza importante ce lo ripete da parecchio… Io sapevo che Inter e Roma fossero le più indebitate, ma tra 162 milioni di indebitamento e 436 c’è un boato di differenza…ma come ci siamo arrivati a questo punto?…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “La cessione del club agli arabi? Un aspetto importante è che i Friedkin si sono resi conto che fare lo stadio a Roma è molto difficile, per non dire impossibile… Mi faccio una domanda: se subentra lo sceicco ricchissimo raccogliendo una situazione debitoria di questo tipo, lo fa perchè ha interesse a entrare in questo mercato? Perchè la Roma, se vendiamo i conti, è invendibile…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “La Roma è favorita rispetto al Feyenoord visto il risultato dell’andata. De Rossi vorrà tenere il pallino del gioco, e poi c’è il fattore Olimpico, che è un fattore e lo abbiamo già visto con Mourinho, dove la squadra ha sempre ribaltato il risultato ed è sempre stato un fattore determinante. Oltretutto un Olimpico pieno e solo giallorosso… La tappa di domani è decisiva, De Rossi è impegnato nella costruzione della squadra che deve passare attraverso certi registri, siamo curiosi di vedere come gestirà questa sfida…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Domani sarà una partita complicata per la Roma. De Rossi dovrà essere bravo a gestire una gara a eliminazione diretta, che può durare più di 90 minuti. Mi aspetto molto da Dybala… Mourinho al Napoli? Non credo che vada lì, ma sono sicuro che tornerà…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mourinho favorito per la panchina del Napoli secondo i bookmaker? E che vi devo dire…dopo aver fatto i disastri a Roma, li farà pure a Napoli…”

