Umberto I°, si cambia: destinazione Pietralata. Rocca: “Pronto in 4 anni. Lo stadio? Nessun problema per la viabilità”

AS ROMA NOTIZIE – Un intervento del valore di mezzo miliardo di euro. Quattro anni di lavori: “Se partiamo tra un mese, entro quattro anni possiamo realizzarlo. Non ci sarà la variante urbanistica, quindi i tempi si accorciano, perché non c’è la questione urbanistica, il terreno è già destinato all’area sanitaria e la volumetria è conforme“.

L’annuncio arriva, dopo settimane di voci, direttamente dal presidente della Regione, Francesco Rocca, nel corso del Roma Regeneration Forum.

L’area prescelta dista circa un chilometro in linea d’aria da dove la As Roma ha intenzione di edificare il nuovo stadio. La realizzazione della Città della Salute Pertini/Umberto I, però, non dovrebbe risentire di interferenze con il progetto giallorosso: aree diverse e viabilità diverse. E fra le prescrizioni emanate sul progetto dello Stadio, già è inserita la necessità di garantire ai mezzi di soccorso una viabilità riservata.

Per cui, Rocca afferma: “Lo stadio non rappresenterà un problema per la viabilità perché è presente già l’ospedale Pertini. Quindi il problema della viabilità e dell’accessibilità non ci sarebbe se fosse quella area. Il problema dello stadio non si pone“.

Fonte: Il Messaggero