Roma al lavoro per Azmoun, ma lo Zenit dice no alle contropartite proposte

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Sardar Azmoun resta nel mirino della Roma. L’attaccante iraniano, il cui contratto con lo Zenit di San Pietroburgo scadrà nel 2022, continua ad essere nei pensieri di Tiago Pinto, che ha già tentato il primo assalto al centravanti.

Conferme sull’interesse dei giallorossi arrivano da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, che ribadisce come la Roma, dopo i primi contatti avuti con lo Zenit, stia ragionando se inserire alcune contropartite per abbassare il costo dell’operazione.

Dalla Russia confermano: Pinto sta cercando di soffiare il centravanti 26enne al Bayer Leverkusen, al momento il club che sembra fare più sul serio per Azmoun avendo offerto 18 milioni di euro al club russo. Cifra che però sembra essere insufficiente a strappare l’ok dello Zenit.

La Roma ha provato a inserire i cartellini di Olsen, Nzonzi e Pedro nell’affare, ricevendo per il no del club russo, non interessato a questi calciatori. I giallorossi quindi dovranno usare altre pedine per abbassare il prezzo richiesto per l’iraniano, oppure dovranno alzare l’offerta cash.

Azmoun, 26 anni, è un attaccante completo, bravo sia con i piedi che nel gioco aereo, piuttosto rapido e con un ottimo fiuto del gol. Con la maglia dello Zenit ha totalizzato 53 gol in 83 partite disputate in 2 stagioni e mezza, mentre con quella dell’Iran ha collezionato 37 gol in 55 presenze, a conferma della sua grande confidenza con la porta. La Roma lo vorrebbe per completare la batteria dei suoi attaccanti, andandolo ad aggiungere a Dzeko e Mayoral.