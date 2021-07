Roma, ora si fa sul serio: domani alle 21 c’è il Porto, diretta tv su Sky

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma torna in campo dopo la convincente vittoria di qualche giorno fa contro il Debrecen, sconfitto 5 a 2 sul campo del Frosinone.

I giallorossi giocheranno infatti domani sera 28 luglio, fischio d’inizio ore 21, contro il Porto, prima avversaria davvero quotata di questo precampionato giallorosso. Contro la compagine lusitana si comincerà dunque a fare sul serio, e capiremo a che punto è la Roma di Mourinho.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky, come annunciato dalla stessa emittente satellitare nel corso della gara con gli ungheresi del Debrecen. Per il momento la Roma non ha comunicato se sarà possibile assistere alla sfida contro il Porto anche dalla piattaforma Roma TV+.

I giallorossi dovrebbero giocare un’altra amichevole prima della fine del ritiro in Portogallo, e più precisamente il prossimo 4 agosto, ma l’avversaria non è stata ancora annunciata.