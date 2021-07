Roma, centrocampo incompleto: un altro rinforzo dopo Xhaka

NOTIZIE AS ROMA – Prima Xhaka, poi un altro centrocampista. Mourinho ha capito che nella Roma c’è un reparto che ha bisogno di essere pesantemente rinforzato. Ben sapendo che è sulla mediana che si fanno le fortune di una squadra.

Il primo rinforzo, quello necessario alla Roma che ha in testa, è Granit Xhaka: un vero e proprio uomo squadra, un metronomo capace di dirigere il gioco, di posizionarsi sempre nel posto giusto al momento giusto. A lui Mourinho vuole affidare le chiavi della Roma, e per questo Tiago Pinto sta trattando ormai da settimane con l’Arsenal.

C’è distanza di un paio di milioni, ma alla fine l’affare si farà. E a centrocampo i ritocchi potrebbero non essere finiti. Molto, per non dire tutto, dipenderà dalle uscite: qualora dovessero arrivare offerte per Diawara e Villar, la Roma le prenderà in considerazione. Perchè nella testa di Mou c’è quella di inserire un’altra pedina a centrocampo, un giocatore con caratteristiche ben precise.

Servirebbe un giocatore di fisico, un mediano di sostanza, che sappia abbinare quantità e qualità. E soprattutto che possa portare qualche gol in più alla squadra. Senza dimenticare Cristante, che sarà prezioso anche per Mourinho. Ma alla Roma manca ancora qualcosa lì in mezzo, e da qui alla fine del mercato (manca più di un mese) c’è lo spazio per una ciliegina sulla torta.

Giallorossi.net – G. Pinoli