Zalewski convince tutti, può essere il jolly di Mou

NOTIZIE AS ROMA – Nicola Zalewski, anni 19, professione trequartista. Il giovane calciatore nato a Tivoli da genitori polacchi sta rubando l’occhio in questa prima parte del precampionato giallorosso a suon di gol e prestazioni convincenti.

Non è una sorpresa per chi lo conosce: il ragazzo ha dimostrato di avere grandi numeri già nella Primavera di Alberto De Rossi. Tecnica sopraffina, pallone sempre incollato al piede, dribbling e visione di gioco: a Zalewski le qualità non mancano affatto. Ma si sa: il salto nel calcio dei grandi fa moltissime vittime eccellenti.

Lui però è determinato a lasciare il segno nella Roma: nelle prime amichevoli è andato spesso in gol, decidendo la sfida contro la Triestina, la prima visibile al pubblico romanista. Ma è soprattutto contro il Debrecen che il ragazzo ha impressionato per qualità delle giocate, che gli riescono con facilità irrisoria.

Mourinho, uno che di giovani talenti se ne intende, è rimasto colpito dalle doti di Zalewski, e se l’è portato anche in Portogallo insieme a Bove, Ciervo e Tripi, gli altri giovani prodotti del vivaio che proseguiranno l’avventura nella Roma dei grandi. Sono rimasti a Trigoria invece Cardinali, Feratovic e Providence.

Il giovano calciatore polacco ha giocato spesso da esterno sinistro offensivo nel 4-2-3-1 di Mourinho, un ruolo che ha ricoperto spesso anche in Primavera, e lo ha fatto lasciando il segno, anche se il suo ruolo naturale è quello di trequartista puro dietro la punta. Ora la Roma deve decidere cosa fare di lui. Da una parte c’è la strada della permanenza in giallorosso, una ipotesi plausibile solo se Mourinho ha intenzione di garantirgli spazio, soprattutto in Conference League.

Dall’altra quella della cessione in prestito per farlo maturare. Una strada che non sempre ha portato i frutti sperati con altri giovani promettenti del vivaio. Zalewski ha ancora qualche settimana di tempo per convincere definitivamente l’allenatore, tentato dall’idea di lanciare il talentino polacco al grande pubblico. Il ragazzo non ha dubbi: fosse per lui, vorrebbe avere ora la grande occasione nella Roma. Ma l’ultima parola spetterà a Mourinho.

Giallorossi.net – A. Fiorini