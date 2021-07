“ON AIR!” – CIARDI: “Se Florenzi e Dzeko restano è perchè non hanno avuto offerte”, BERSANI: “Mou scontento del mercato? Facciamolo dire a lui”, AGRESTI: “Il tecnico non è convinto di El Shaarawy”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Vista l’autorevolezza con cui gioca Zalewski, parlare di lui come un ragazzino della Primavera ormai è riduttivo…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Nzonzi, Pedro o Pastore per Azmoun? Ma perchè un club dovrebbe mettersi dentro un giocatore che gli costa d’ingaggio il triplo di quello che darebbe a te. Per me non sono operazione praticabili così. Se dovesse arrivare Azmoun, la Roma dovrebbe prima liberarsi degli ingaggi di certi giocatori. Florenzi? Se resta alla Roma è perchè vuol dire che non c’è un’offerta. E lo stesso vale anche per Dzeko…Al momento è complicato ricevere offerte per calciatori che hanno certi stipendi pesanti come Florenzi e Dzeko…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “E’ un mercato anomalo per la Roma, prima si facevano un sacco di nomi e difficilmente ci si beccava, ora invece i nomi sono quelli buoni e sono gli stessi da un mese e mezzo. Bisogna capire come mai obiettivi conclamati come Xhaka ancora non sono stati presi. Nel momento in cui ti metti seduto a trattare con l’Arsenal devi sapere che ci può essere questa situazione. Se Mourinho ti ha chiesto quei giocatori, devi accontentarlo. Vina sta qui, si allena a Trigoria, ma quand’è che lo ufficializzano? Io Xhaka me lo aspetto titolare appena arriva, me lo aspetto in campo il 22 contro la Fiorentina…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Mi sembrava di aver capito che la Roma volesse andare subito avversari importanti, e invece c’è stata progressività nell’alzare il livello, come è giusto che sia. Domani contro il Porto ci divertiremo, ci faremo un’idea più precisa di quello che ci aspetta all’inizio della stagione, perchè chi fa il ritiro saranno i calciatori su cui Mourinho si affiderà nelle prime partite. I nuovi acquisti avranno bisogno di un minimo di inserimento tattico. Vedremo se Mourinho punterà su un gruppo di titolari fissi, o se sarà un po’ più fluida la titolarità…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Tifosi di nuovo allo stadio? Se il vaccino non seve e il green pass non basta, allora non ne usciamo più. Non è che si può andare avanti a tamponi tutta la vita… Icardi? A me piace, ma deve darsi una scossa mentale, cercando di rimettersi anche lui in discussione. E quale piazza migliore di Roma. Per me sarebbe il profilo giusto, è un calciatore integro. Xhaka? Non penso che ci siano piani B. Ma perchè la Roma deve buttare 2-3 milioni in più per il giocatore… Mourinho impaziente? Finché non lo di dice lui…facciamolo dire a lui, non ci sostituiamo, perchè questo è un argomento scivoloso. Lo dirà lui se, altrimenti vuol dire che gli sta bene, fino a prova contraria…”

Marco Juric (Rete Sport): “Icardi cosa ha deciso di fare, di smettere di giocare a pallone a 28 anni? Perchè nel PSG non gioca. Ora è totalmente fuori da qualsiasi gerarchia interna, e a 28 anni mi sembra presto. Lui vorrebbe tornare in Italia, vediamo se Roma o Juventus…Bisogna però capire se ha staccato la spina o se ha voglia di lottare e di rimettersi in discussione. Oggi Icardi, dopo un anno e mezzo che non gioca, si merita un contratto da 10 milioni?… La speranza è che almeno al ritorno del Portogallo Mourinho possa lavorare con i tre nuovi acquisti, più qualche regalino ulteriore. Al momento si sta un po’ in ritardo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Ragazzi, Zaniolo al 100% è un giocatore di livello internazionale. Se riesce a dimostrare il valore che abbiamo intravisto, quello che ha visto Mancini prima degli altri, la Roma fa un salto di qualità enorme. Purtroppo però non possiamo esserne sicuri dopo un doppio infortunio del genere. Il carattere di Zaniolo in campo però non aiuta. Lui è terribilmente arrogante, e lo dico in senso buono, non cio sta a non essere il primo della classe. Lui vorrà bruciare le tappe, e questo non gli farebbe bene. Se riesce a stare calmo, lui farà la differenza. Con lui ad alti livelli, la Roma fa il salto di qualità. Io penso che giocheranno lui, Pellegrini e Mkhitaryan dietro Dzeko. Però contro il Debrecen ho visto un paio di giocate di El Shaarawy che mi hanno colpito molto, può fare la differenza…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Zaniolo ti fa tutta la differenza del mondo. C’è una Roma con Zaniolo e una Roma senza Zaniolo, lui è tra i migliori 5 del nostro campionato. Ma non sai come sta, bisogna poi vederlo con continuità. Sappiamo che le qualità, ma deve dimostrarle sul campo. Se lui sta bene, la Roma è una squadra, se non sta bene, la Roma è un’altra squadra… Chi rimane fuori? Il problema è chi gioca, non so quanti di questi possono darti quello di cui hai bisogno. Mkhitaryan è un grande giocatore, ma l’anno scorso a un certo punto si è spento. El Shaarawy a me piace, ma mi dicono che Mourinho non sia convinto di lui…”

