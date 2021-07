Roma, Fienga è volato a Dubai: possibile una partnership con una grossa azienda

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non si ferma la caccia a nuovi sponsor nella Roma. L’accordo con DigitalBits, divenuto il main sponsor della squadra giallorossa, non ha concluso la ricerca di altre partnership che portino soldi nelle casse del club capitolino.

Stando a quanto rivela la trasmissione radiofonica “Te la do io Tokyo” in onda sulle frequenze di Centro Suono Sport, il Ceo giallorosso Guido Fienga nelle scorse settimane sarebbe volato a Dubai.

Scopo del viaggio, allacciare contatti con un nuovo sponsor: il dirigente giallorosso aveva infatti in agenda un appuntamento con un’importante azienda interessata a legare il proprio nome all’As Roma.

Fonte: Centro Suono Sport