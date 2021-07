UFFICIALE: Zytara nuovo main global partner della Roma fino al 2024. Ai giallorossi 36 milioni di euro (COMUNICATO)

AS ROMA NEWS – La Roma ufficializza il suo nuovo sponsor: si tratta di Zytara, in collaborazione con Digitalbits, marchio già apparso sulle maglie della squadra giallorossa. Ecco il comunicato con cifre e durata dell’accordo:

“L’AS Roma è lieta di annunciare un accordo triennale con Zytara Labs, in collaborazione con la DigitalBits Foundation, che vedrà la società di blockchain diventare Main Global Partner del Club.

L’ampio e rivoluzionario accordo con Zytara avrà, nel corso della partnership, un valore complessivo di 36 milioni di euro. Le due realtà intraprenderanno un’appassionante collaborazione che le vedrà unire i propri universi per offrire nuove opportunità sempre più innovative e uniche ai tifosi a livello globale.

Come parte dell’accordo, il marchio DigitalBits comparirà sulle maglie della prima squadra maschile, di quella femminile e di tutte le squadre giovanili del Club in ogni partita in tutto il mondo.

“Non potremmo essere più entusiasti del fatto che l’AS Roma entri a far parte dell’ecosistema DigitalBits”, ha dichiarato il CEO del Club, Guido Fienga. “DigitalBits è una blockchain nota per velocità, efficienza e sostenibilità, tutti tratti che rispecchiano i valori del nostro Club e che ci aiuteranno a rendere ancora più profondo il legame con i nostri tifosi di tutto il mondo in tanti modi diversi”.