CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso in tempo reale

Ore 18:40 – Per la retroguardia della Roma spunta Felix Uduokhai (23), difensore centrale mancino che può giocare anche sull’esterno, in forza all’Augsburg. Viene valutato 15 milioni, sul calciatore c’è anche l’Atalanta. (Calciomercato.it)

Ore 15:45 – Tra gli attaccanti che la Roma sta trattando c’è anche il norvegese Alexander Sorloth (25) del RB Lipsia, da tempo sul taccuino della dirigenza e degli uomini scouting, anche se non sembra essere una prima scelta di Mourinho. (Tuttomercatoweb.com)

Ore 14:45 – Tra i nomi usciti per l’attacco della Roma c’è anche quello di Eldor Shomurodov (26), punta duttile di 190 centimetri che quest’anno al Genoa ha segnato 8 gol in 31 presenze. Per lui il club giallorosso avrebbe messo sul piatto 15 milioni di euro ma la cifra non pare soddisfare le esigenze di Preziosi, presidente dei rossoblu, che continua a chiederne 20. (Calciomercato.com)

Ore 12:30 – C’è ancora distanza tra la richiesta dell’Arsenal per Xhaka (28) e l’offerta della Roma. I Gunners sperano di ricavare almeno 18 milioni, mentre la proposta di Pinto è ferma a 15 milioni. Serve un rilancio, Mourinho e lo stesso calciatore svizzero fremono. (gazzetta.it)

Ore 10:20 – Sia Diawara (24) che Villar (23) non sono considerati intoccabili da Mourinho: nel caso uno dei due dovesse partire, la Roma tornerà sul mercato per completare il centrocampo con un mediano più di fisico e sostanza.

Ore 9:00 – La Roma non molla Azmoun (26). Pinto lo considera il completamento ideale per l’attacco giallorosso, ma la proposta avanzata allo Zenit che comprendeva una contropartita tecnica tra i cartellini di Pedro (33), Nzonzi (32) e Olsen (31) non ha convinto i russi che chiedono 20 milioni cash. (Sky Sport)

