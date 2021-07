Telenovela Xhaka: ecco perchè la Roma fa bene a tenere il punto

AS ROMA NEWS – L’acquisto di Granit Xhaka rischia di diventare una telenovela a puntate, di quelle interminabili, che può caratterizzare l’estate del tifoso romanista. Da settimane infatti il centrocampista sembra sul punto di arrivare alla corte di Mourinho, ma per adesso le fumate continuano a essere grigie.

In tanti cominciano a storcere la bocca: “Ma come mai la Roma non riesce ad arrivare a dama per un giocatore che costa solo 20 milioni?“, “Se c’è questa difficoltà a prendere Xhaka, chissà come si può pensare di ambire a colpi più prestigiosi dello svizzero”. Questi i dubbi principali che serpeggiano tra la tifoseria romanista.

In realtà la cosa va analizzata sotto punti di vista ben diversi da questi. Il problema non è il “quanto si può spendere”, ma il “quanto vale”. Immaginiamo di dover andare al mercato a fare la spesa: se vi chiedessero 5 euro per un litro di latte, voi lo comprereste? Io credo di no, e questo a prescindere dal budget che si ha disposizione.

Lo stesso discorso, fatte le debite proporzioni, si può fare per Xhaka: se l’Arsenal parte da una valutazione che la Roma considera esagerata, perchè dovrebbe spendere 4-5 milioni in più del dovuto? Solo per dimostrare agli altri di avere soldi da spendere? Sarebbe assurdo.

La Roma, giustamente, traccheggia. Da una parte perchè forte della volontà del calciatore. Dall’altra sa che il mercato non ha solo Granit da offrire. Probabilmente Tiago Pinto avrebbe già abbandonato il tavolo delle trattative se il giocatore non fosse una precisa ed espressa richiesta dell’allenatore. Ma fa bene a far valere il proprio punto. Perchè, come direbbe Oscar Pettinari: “Non è una gran cifra cinque milioni?? Aò, so cinque mioni, nun so mica so fusaie!”.

Giallorossi.net – A. Fiorini