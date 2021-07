Di Marzio: “Bloccato Sorloth, ma Mou preferisce Azmoun o Shomurodov. Xhaka in stand-by, Florenzi può tornare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Aggiornamenti sulle mosse di mercato della Roma arrivano proprio in questi minuti da Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Tutto fermo sul fronte Xhaka: la Roma, prima di chiudere per lo svizzero, deve prima concludere qualche operazione in uscita.

Per quanto riguarda l’attaccante, la prima scelta di Mourinho sarebbe Sardar Azmoun, ma sull’attaccante iraniano c’è in vantaggio il Bayer Leverkusen. In alternativa, salgono le quotazioni di Eldor Shomurodov, l’attaccante di proprietà del Genoa (8 gol in 31 presenze alla prima stagione in Serie A) che piace molto a José Mourinho (che, peraltro, è proprio l’idolo del giocatore uzbeko). I contatti con l’entourage di Shomurodov sono già stati avviati: resta però da trovare una formula che soddisfi il Genoa per chiudere l’operazione.

Come terza scelta c’è Alexander Sorloth, attaccante norvegese classe 1995 di proprietà del Lipsia, che la Roma potrebbe prendere subito avendolo già bloccato. Mourinho però preferisce al momento insistere sui primi due nomi per le loro caratteristiche: sono attaccanti più veloci e danno maggiore profondità rispetto a Sorloth, che invece è più simile a Dzeko.

Chiusura sul capitolo Florenzi: non è da escludere la conferma del terzino giallorosso, che dovrebbe aggregarsi ai compagni dal 2 agosto. Il suo stipendio rimane alto e la possibilità che la Roma lo ceda c’è, anche se a oggi non esistono soluzioni concrete in tal senso. Tuttavia, non ritenendo Reynolds ancora pronto, ci sono possibilità che Mourinho decida di puntare sulla coppia Karsdorp-Florenzi per il ruolo di esterno destro basso.