Mourinho chiede un altro attaccante alla Roma: serve una minaccia aerea. Ecco chi sono i nomi in lizza

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho, al momento di dire sì alla Roma, ha stilato una lista dei giocatori che sarebbero serviti alla squadra che aveva in testa. E tra questi c’era anche un altro centravanti.

Una mossa a sorpresa, dato che la Roma negli ultimi anni ha avuto al massimo due attaccanti di ruolo. Se Kalinic non aveva dato garanzie di essere un degno vice Dzeko, il discorso sembrava diverso con l’inserimento in rosa di Borja Mayoral: lo spagnolo al suo primo anno in Italia ha totalizzato 17 gol in 45 presenze, un bottino niente male.

Con Mourinho però le cose sembrano essere divere: il portoghese ha infatti chiesto a Pinto un terzo centravanti, che abbia caratteristiche diverse sia da Dzeko, abituato a fare quasi il play avanzato, che da quelle di Mayoral, puntero sempre alla ricerca della profondità.

Lo Special One vorrebbe avere in rosa un attaccante forte fisicamente, che sia particolarmente abile nel gioco aereo, e che possa essere determinante in alcune fasi della partita, sia quando c’è da tenere palla per difendere il risultato, che quando c’è bisogno di scardinare le difese avversarie con cross alti dentro l’area.

Da qui il casting avviato a Trigoria: i giocatori in ballo sono al momento tre, e da questa short list non si dovrebbe uscire. Il primo nome è quello di Sardar Azmoun, 26 anni, centravanti iraniano molto abile nel gioco aereo e dotato di uno spiccato fiuto del gol, ma anche tecnico e rapido: è il preferito di Mourinho per il ruolo di terzo centravanti, ma anche il più difficile da prendere.

Il secondo nome è quello di Eldor Shomurodov, anche lui 26enne, attaccante del Genoa dotato di un fisico imponente (190 centimetri), molto bravo nel difendere palla e nel dialogare con i compagni, ma anche molto veloce nonostante la stazza. Non è un centravanti che segna tanto, ma è un calciatore prezioso nell’economia di una squadra.

Il terzo profilo al vaglio è quello di Alexander Sorloth, 25 anni, punta norvegese di 195 centimetri: va da sé che si tratta di un attaccante di peso. Piede mancino, forte di testa, Sorloth era esploso in Turchia, dove a soli 23 anni con la maglia del Trabzonspor aveva realizzato 33 gol in 49 presenze. Passato al Lipsia per 20 milioni di euro, con i tedeschi però stecca: l’anno scorso per lui appena 6 gol in 35 partite giocate. La short list sembra essere questa, messa rigorosamente in ordine di preferenza.

