Roma in ritardo sul mercato, Mou resta in silenzio

AS ROMA NEWS – Agosto si avvicina e il mercato della Roma non decolla. Per ora a Trigoria è arrivato il solo Rui Patricio, acquistato dal Wolverhampton per la cifra non banale di 11,5 milioni di euro: il 33enne portoghese prenderà il posto del deludente Pau Lopez tra i pali giallorossi.

Per il resto gli affari in entrata sono bloccati alla casella “zero”. Vina è sbarcato a Roma ma deve svolgere la quarantena, così come Pinto deve concludere l’accordo, ancora incompleto, con il Palmeiras per assicurarsi il terzino sinistro necessario per sostituire il vuoto lasciato da Spinazzola.

Per Xhaka, il regista messo in cima alla lista delle richieste stilata da Mourinho, tarda ad arrivare l’intesa con l’Arsenal che non scende dai 20 milioni richiesti. Tiago Pinto non può ancora spingersi oltre i 15, perché deve prima sfoltire la folta pattuglia degli esuberi che affolla Trigoria.

In mezzo a tutto questo c’è Josè Mourinho. L’allenatore, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina), si aspettava qualcosa in più dal mercato della Roma. Per ora però il tecnico resta in silenzio, disertando anche i post partita delle amichevoli: sa che le domande dei giornalisti finirebbero inevitabilmente sul tema campagna acquisti.

Intanto i giorni passano, e il rischio di tornare dal Portogallo senza aver potuto provare qualche nuovo acquisto è sempre più alto.

Fonte: Il Messaggero