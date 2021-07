Scambio Florenzi-Perisic, Mourinho in pressing

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – Occhio allo scambio di mercato sull’asse Roma-Inter. Stando a quanto rivela l’edizione odierna de La Repubblica (F. Ferrazza), Mourinho sta spingendo per avere in giallorosso Ivan Perisic.

L’esterno offensivo croato, 32 anni, è un pallino dello Special One. Per accontentarlo, Tiago Pinto sta pensando di inserire nell’affare il cartellino di Alessandro Florenzi. Un affare possibile, anche perchè i due giocatori prendono all’incirca lo stesso ingaggio e il costo del cartellino è simile.

Florenzi, 30 anni, è di rientro alla Roma dopo l’esperienza al PSG ma il calciatore non sembra intenzionato a tornare in giallorosso per restarci. L’esterno di Vitinia sarebbe l’ideale per il gioco di Inzaghi: attenzione dunque allo scambio che può portare Florenzi all’Inter e Perisic alla Roma.

Fonte: La Repubblica