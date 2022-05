Roma al palo, Europa a rischio

AS ROMA NEWS – La stagione della Roma resta appesa a un filo molto sottile dopo il deludente pareggio di ieri contro il Venezia. Da una parte c’è il rischio di chiudere l’anno con un clamoroso nulla di fatto, dall’altra la possibilità concreta di vincere uno storico trofeo e guadagnarsi un posto in Europa League.

Ma a due partite dalla fine della prima stagione sotto il segno di Mourinho tutto resta perfettamente in bilico. Colpa anche del pari col Venezia già retrocesso. La Roma ce l’ha messa tutta, fermata da ben quattro legni e da una serie di palle gol sprecate anche per colpa di una stanchezza fisica e mentale che comincia a farsi evidente.

Peccato però che questo sia proprio il momento di raccogliere tutte le energie e tirare fuori il meglio, visto che i giallorossi devono giocarsi una finale che varrà la stagione. Il campionato infatti ora è appeso più che altro alle partite delle rivali per la corsa al quinto e sesto posto.

Attualmente la Roma avrebbe garantito un piazzamento che la porterebbe in Europa League, ma ha una partita in più rispetto a Fiorentina e Atalanta, con i bergamaschi che giocheranno oggi a San Siro contro il Milan e i toscani che saranno impegnati lunedì sul campo della Sampdoria, che però potrebbe essere già matematicamente salva nel caso di un ko del Cagliari contro l’Inter.

C’è infatti il rischio concreto che la Roma lunedì sera si ritrovi all’ottavo posto, con una sola giornata da giocare e con un piede e mezzo fuori dall’Europa. A quel punto i giallorossi non sarebbero più gli artefici del proprio destino. La sensazione, dopo il pesante passo falso di ieri, è che la squadra dovrà giocarsi tutto nell’ultima partita della stagione, quella del 25 maggio a Tirana.

Sarà necessario ritrovare brillantezza ed energie, mancate ieri contro i veneti. La squadra di Soncin ha fatto la partita della vita, difendendosi ad oltranza come se si stesse giocando la salvezza, ma di questo non gli si può di certo fare una colpa. La Roma, volenterosa ma imprecisa, ha confermato i suoi limiti. La festa dell’Olimpico è stata guastata da un risultato che in pochi si aspettavano. Nonostante questo il pubblico ha ringraziato calorosamente Mourinho e i suoi ragazzi, confermando la piena fiducia in questo progetto.

La delusione di ieri è ammorbidita dal pensiero della finale di Conference che si giocherà tra dieci giorni esatti. “Coronate i nostri sogni di gloria… Forza ragazzi scrivete la storia!!”, il messaggio apparso ieri in Curva Sud. Alla Roma non resta che accontentarli, trasformando la stagione da disastrosa a trionfale.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini