Riecco Spinazzola, l’arma in più per Mou in vista di Tirana

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La buona notizia di ieri è il rientro in campo di Leonardo Spinazzola, e stavolta non per una breve passerella, ma per 45 minuti giocati da titolare.

E la risposta del terzino alle sollecitazioni di una partita vera sono state molto positive: accelerazioni, spunti sulla fascia, un paio di conclusioni dal limite e un giallo rimediato per un intervento falloso.

Certo, per vedere il vero Spina, quello che distruggeva le fasce avversarie con le sue progressioni a tutto gas, ci vorrà ancora del tempo. Ma le sensazioni sono state molto positive considerando lo stop di circa un anno per la rottura del tendine d’Achille.

Ieri Mou lo ha voluto testare dall’inizio in una partita decisiva: il mister ha cercato delle risposte dal giocatore, per capire se Spinazzola è davvero pronto in più in vista della finale di Tirana. Probabile che il giocatore trovi altro spazio nella trasferta di Torino, per prepararsi al meglio alla gara che vale una stagione.

Difficile che Spinazzola possa giocare titolare contro il Feyenoord, anche considerando le prestazioni offerte dal giovane Zalewski, ma averlo in panchina in buone condizioni, pronto a subentrare nel caso del bisogno, può essere un’arma in più che Mourinho vuole tenersi stretta.

Giallorossi.net – F. Turacciolo