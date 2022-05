Shomurodov si prende una rivincita. Ma il suo futuro resta segnato

AS ROMA NEWS – La Roma deve ringraziare Eldor Shomurodov per il pareggio di ieri. L’attaccante uzbeko, subentrato stavolta per una buona mezz’ora di gioco, ha avuto tempo e modo di dimostrare di essere un centravanti utile a questa squadra.

Mourinho in stagione gli ha spesso preferito Felix, attaccante con altre caratteristiche rispetto all’ex Genoa, e ha contato molto poco su Shomurodov preferendo “spremere” Abraham fino all’ultima goccia di sudore.

Segnale chiaro di una scarsa fiducia che lo Special One ha nei confronti dell’attaccante. Eppure Eldor, nelle pochissime apparizioni, ha saputo dimostrare di essere un giocatore utile alla causa.

Contro il Venezia Shomurodov è stato decisivo: colpo di tacco a smarcare Pellegrini e destro potente a battere una porta che sembrava stregata. Contro il Torino potrebbe anche trovare spazio da titolare: una magra consolazione per un giocatore che a inizio stagione immaginava di vivere un’esperienza molto diversa in giallorosso.

Il futuro di Shomurodov in giallorosso sembra segnato: a fine stagione ha intenzione di lasciare Trigoria, non avendo voglia di fare ancora la riserva di Abraham. La Roma spera di recuperare l’investimento fatto la scorsa estate, poi punterà su un nuovo centravanti di scorta.

Giallorossi.net . G. Pinoli