Serie A, il Milan a un passo dal titolo: battuta l’Atalanta 2 a 0, la Roma ringrazia

AS ROMA NEWS – Il Milan vince a San Siro e fa un passo gigantesco verso la vittoria dello scudetto.

I rossoneri battono due a zero l’Atalanta di Gasperini, e allungano sull’Inter, che stasera dovrà vincere a Cagliari per mantenere viva una piccola speranza. Al Milan comunque basterà pareggiare a Sassuolo nell’ultima giornata per vincere il titolo.

Decisivi questo pomeriggio i due calciatori più forti dei rossoneri: prima Rafael Leao e poi Theo Hernandez, in rete dopo una splendida cavalcata, regalano tre punti che possono essere decisivi.

La Roma ringrazia i ragazzi di Pioli: l’Atalanta, a una giornata dal termine, è ancora dietro i giallorossi di un punto. Per Pellegrini e compagni però sarà necessario battere il Torino per arrivare almeno in Conference League.

Giallorossi.net – F. Turacciolo