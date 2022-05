Mkhitaryan migliora, Zaniolo non preoccupa: tutti recuperati per la finale di Tirana

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il tempo volge al bello nell’infermeria di Trigoria. Lo racconta l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina).

Mkhitaryan, che quest’anno ha vestito i panni del regista, sta meglio e il suo recupero dall’infortunio al flessore rimediato nella gara di andata contro il Leicester procede positivamente.

Mourinho non si è voluto sbilanciare, forse facendo un po’ di pretattica, dicendo che la presenza dell’armeno è in dubbio: il giocatore vuole esserci a ogni costo e l’impressione è che a Tirana sarà regolarmente in campo per guidare i suoi verso la conquista della coppa.

Non preoccupano invece le condizioni di Zaniolo e Felix, gli altri due acciaccati: per Nicolò, scrive oggi Il Tempo (E. Zotti), la partita contro il Feyenoord non è a rischio. Il numero 22 ha assistito al match con il Venezia dalla tribuna dell’Olimpico a causa di un affaticamento al quadricipite che ha convinto Mourinho a lasciarlo a riposo, ma le sue condizioni non destano preoccupazione e già contro il Torino tornerà a disposizione del tecnico.

Nulla di grande anche per Felix, out sabato scorso per un fastidio al ginocchio: anche lui dovrebbe tornare nell’elenco dei convocati per l’ultima di campionato contro i granata.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo