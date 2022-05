Attacco all’asciutto, Pinto pensa a Muriel e Arnautovic per il prossimo anno

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’attacco della Roma fatica a fare gol nonostante la squadra produca una quantità importante di occasioni da rete. Basta guardare la partita di sabato sera contro il Venezia per capire che c’è qualcosa che non va.

Tammy Abraham, spremuto dal tecnico che lo ha praticamente messo in campo a ogni partita, comincia ad accusare la stanchezza: l’attaccante, che quest’anno ha collezionato ben 25 gol stagionali, nelle ultime 7 partite non è riuscito a trovare la via della rete, e così la Roma in campionato ha accumulato una striscia di 5 gare senza vittorie.

I suoi compagni di reparto non sono stati in grado di dargli una mano: se non segna Abraham, di fatto, non segna nessuno. A parte l’inglese non ci sono altri giocatori in doppia cifra. Del pacchetto offensivo El Shaarawy e Shomurodov sono fermi a 3 marcature, Felix e Zaniolo addirittura due, Carles Perez a 1. Nessuna tra le prime 8 del campionato ha un divario così grosso.

Per il futuro Mourinho vuole spalle più affidabili per Tammy, scrive oggi Leggo (F. Balzani). E se Dybala è il sogno, più alla portata è Luis Muriel. Il colombiano, 31 anni, è in scadenza 2023 con l’Atalanta e rappresenta un obiettivo concreto visto che ha uno stipendio da appena 1,8 milioni.

Come centravanti di scorta è stato sondato anche Marko Arnautovic, 33 anni, attaccante del Bologna che con la maglia degli emiliani ha realizzato 14 gol in 33 partite giocate.

Fonte: Leggo