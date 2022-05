Dybala più tre: il mercato della Roma secondo Mou

AS ROMA NEWS – Il Corriere dello Sport (R. Maida) oggi in edicola insiste: Paulo Dybala è un obiettivo concreto della Roma per il prossimo mercato. Mourinho nel post partita del match pareggiato col Venezia ha dichiarato: “Non prenderemo Mbappè”, ma uno come la Joya è possibile.

Dybala si libera infatti a zero dalla Juventus (che ieri ha salutato con una lettera sui social) e il suo acquisto sarebbe oneroso solo dal punto di vista dell’ingaggio. Per Mourinho è l’argentino l’uomo giusto per infiammare il popolo romanista e far fare il salto di qualità alla squadra.

Ma non è ovviamente l’unico obiettivo per il prossimo mercato. Tiago Pinto è al lavoro per regalare al tecnico un terzino destro, un regista e una seconda punta. Per il primo ruolo, piace molto Diogo Dalot del Manchester United, in scadenza di contratto nel 2023. Ma nel mirino ci sono anche Christensen del Salisburgo ed Henrichs del Lipsia.

A centrocampo oltre a Matic, pallino di Mou, intriga parecchio il piccolo regista del Sassuolo, Maxime Lopez. Per quanto riguarda l’attacco, Tiago Pinto continua a seguire Solbakken, Guedes del Valencia e Kostic dell’Eintracht.

Molto dipenderà dalle partenze: in uscita Carles Perez, Veretout, Vina, Shomurodov, Diawara, Villar e Darboe. Anche Felix può partire, mentre Nicolò Zaniolo saluterà solo a fronte di un’offerta di 40-45 milioni. In bilico il riscatto di Sergio Oliveira, mentre l’arrivo di un difensore implica inevitabilmente un saluto a uno dei centrali in rosa.

Fonte: Corriere dello Sport