“ON AIR!” – ROSSI: “Roma probabilmente settima, mettiamoci l’anima in pace”, PIACENTINI: “All-in sulla finale, rigiocare la Conference mi provocherebbe malessere”, MAGNI: “Con certi giocatori non si va da nessuna parte, spero sia chiaro”

David Rossi (Roma Radio): “Ho visto una squadra stanca, non di energia, di gamba, ma di testa. Il Feyenoord ha accumulato la stessa stanchezza? No. Il campionato del Feyenoord non è paragonabile a quello della Roma, loro giocano 4 partite serie l’anno, quello contro PSV e Ajax, il resto non sono squadre di livello. Qua in Serie A invece non sei sicuro di vincere nemmeno contro il Venezia già retrocesso…Il quinto posto è andato, il sesto è molto difficile. E’ molto probabile che la Roma arrivi settima in campionato, mettiamoci il cuore in pace…Si oscilla tra il settimo e l’ottavo posto. Mi dispiace che il giudizio della stagione della Roma graverà tutto sulla partita di Tirana, che significa essere poco lucidi. Devi vedere quello che hai fatto nel corso della stagione, il giudizio non può essere legato ai prossimi 180 minuti… Ma vincere mercoledì cancellerebbe tutto…”

Luca Fallica (Roma Radio): “A me la Roma sabato è sembrata una squadra che ha pensato solo alla partita col Venezia, sulla testa è stato fatto un gran lavoro. Solo il risultato è negativo, la squadra non ha pensato a possibili infortuni. Io penso che lo stesso succederà col Torino. Poi c’è il rischio di arrivare ottavi, e avremo tempo per capire tutto quello che c’è mancato. Arrivare però al 16 maggio con due partite che decidono tutto non me lo sarei mai aspettato. Purtroppo nelle ultime partite hai sprecato un sacco di punti, ma la testa c’è e le gambe secondo me pure. La Roma segna poco anche per la mancanza di Mkhitaryan, uno che fa la differenza in tante zone del campo…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Rui Patricio, difesa a 4 con Maitland-Niles, Mancini, uno tra Ibanez e Kumbulla, e Spinazzola a sinistra. A centrocampo Bove, Sergio Oliveira e Veretout, davanti Zaniolo con El Shaarawy e Shomurodov. Questa è la formazione che metterei in campo venerdì contro il Torino. Io di solito sono uno che non ama il turn-over, e farei sempre strippare i giocatori titolari fino a quando ne hanno. Però mi rendo conto che non sono abituato a giocare una finale… Di Mancini prima mi fidavo tanto, ora non mi fido più. Di Ibanez non mi sono mai fidato: a tratti sembra Juan, il problema è che a tratti sembra Loria… I giocatori imprescindibili, come Smalling, venerdì li lascerei a Roma…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma entra in campo e non ha la testa giusta per battere il Venezia, e non il Liverpool…prende quel gol lì con tutti che guardano la palla, una cosa surreale. Io spero che questo grande amore che l’Olimpico e la tifoseria in generale ha dimostrato in modo semi-gratuito non stia convincendo qualcuno di questi calciatori di essere un giocatore di pallone. Mi auguro che la società abbia ben chiaro che con qualcuno di questi giocatori non si va da nessuna parte. Speriamo che la stagione si chiuda nel migliore dei modi, ma la Roma ha fatto 3 punti nelle ultime 5 partite e si sta meritando il posto che occupa. E penso che po’ meglio di così si potesse fare…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Testa al Torino oppure all-in sulla finale di Tirana? Io non lo so sinceramente…forse farei all-in sulla Conference. A me rigiocare di nuovo la Conference League anche l’anno prossimo mi creerebbe un grande disturbo, un malessere totale, e a questo punto meglio non giocare le coppe. Senza la fatica della Conference, la Roma quest’anno si starebbe giocando l’accesso al quarto posto…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “La gente è tornata allo stadio anche grazie a una proprietà che è molto diversa da quella che c’era prima. Roma-Venezia? Di partite così ne ho viste tante, il culo dei veneti è stato stratosferico. La Roma ha tirato 50 volte in porta, il portiere avversario è stato salvato da 4 pali, è stata una partita stregata. Il Venezia è una squadra che ci porta sfiga…Quelle che rimangono alla Roma sono due finali, ma non ha la squadra per farne una, specie senza Mkhitaryan. Io metterei comunque la migliore squadra contro il Torino, un altro anno di Conference sarebbe un problema serio…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Dybala? Ma come fai a dare uno stipendio da 8 milioni a un giocatore, quando gli altri ne prendono 2 o 3, poi tutti gli altri si ribellerebbero…Io a Dybala non ci penso proprio, la squadra per la Champions non si costruisce così, si costruisce nel giro di due o tre anni…La squadra non è che ce la fanno dopodomani. E infatti tra i nomi dei giocatori accostati alla Roma, non ce n’è uno da 40-50 milioni…Una cosa è la speranza, un’altra è l’illusione, perché l’illusione rischia di diventare delusione…”

Furio Focolari (Radio Radio): “L’atteggiamento dei tifosi? E’ solo merito di Mourinho. Se la Lazio avesse giocato contro l’ultima in classifica senza vincere, i tifosi non dico che avrebbero fischiato, ma di sicuro non avrebbero applaudito. Ragazzi, la Roma non è riuscita a battere il Venezia già retrocesso, e per di più in 10 per più di un’ora… E a fine partita Mourinho fa i complimenti alla squadra, c’è stata l’esaltazione di tutto, questo a me sembra esagerato. Da un punto di vista coreografico invece è meraviglioso, c’è una specie di incantesimo…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “L’infatuazione c’è quando pensi di aver trovato qualcuno che sia perfetto per te. E’ bello essere invasati ogni tanto, ubriachi di un sogno…Undici sconfitte, nove pareggi, e un posto non dignitoso per un grande club come la Roma. Qua ci si dimentica del fatto tecnico, e si abbraccia invece l’idolo portoghese che è così astuto che dovunque è andato all’inizio trova amore folle, perché lui è un arruffa-popolo, di grande cultura, capisce immediatamente quali fili toccare. All’inizio… La Roma aveva bisogno di trovare un’alternativa a Totti, non l’ha trovata in campo, ma a bordo campo. Solo che Totti agiva in campo, Mou invece agisce a parole…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Quello che è successo sabato fa capire quanto è importante avere un allenatore e una proprietà di questo genere. L’importante è non perdere di vista l’obiettivo tecnico. Chi viene salvaguardato ora sono i calciatori, quelli che non dovrebbero giocare titolari nella Roma, che riescono a far passare sottotraccia anche una stagione non positiva. Sono convinto che Mou lo sa e cercherà di mettere in piedi per il prossimo anno una squadra più forte di questa…”

